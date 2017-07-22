"Краснодар" победил "Тосно" в матче второго тура чемпионата России

ТАСС, 22 июля. "Краснодар" одержал победу над "Тосно" со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Маурисио Перейра (58-я минута) и Жоаозиньо (66).

"Краснодар" вышел на третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков, "Тосно" с нулем баллов в активе занимает 16-ю позицию.

В следующем туре "Краснодар" 31 июля сыграет в гостях с московским "Спартаком", днем ранее "Тосно" примет санкт- петербургский "Зенит".