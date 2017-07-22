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"Краснодар" победил "Тосно" в матче второго тура чемпионата России

Спорт
22 июля, 21:54 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Футболисты "Краснодара"

Футболисты "Краснодара"

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 22 июля. "Краснодар" одержал победу над "Тосно" со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Маурисио Перейра (58-я минута) и Жоаозиньо (66).

"Краснодар" вышел на третье место в турнирной таблице, набрав шесть очков, "Тосно" с нулем баллов в активе занимает 16-ю позицию.

В следующем туре "Краснодар" 31 июля сыграет в гостях с московским "Спартаком", днем ранее "Тосно" примет санкт- петербургский "Зенит".

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