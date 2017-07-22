Тренер: конкурентов у синхрониста Мальцева в ближайшие годы не будет

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Мальцев будет оставаться лучшим синхронистом России еще несколько лет, в ближайшее время конкуренцию ему составить будет сложно. Об этом ТАСС сообщила тренер российского микст-дуэта Гана Максимова.

Мальцев и Михаэла Каланча в субботу стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов, опередив итальянцев Джорджо Минисини и Манилу Фламини, которые в понедельник обошли их в борьбе за первое место в технической программе. Для Мальцева это золото стало вторым в карьере, два года назад в Казани он также стал первым в произвольной программе, выступая в паре с Дариной Валитовой.

"В нашем мужском синхронном плавании новых имен ждать не стоит, на ближайшие несколько лет о конкуренции для Александра можно не говорить. Для его профессионального роста это не очень хорошо, но проблем с мотивацией у него быть не должно", - сказала Максимова.

По мнению тренера, в Будапеште Каланча и Мальцев должны были стать двукратными чемпионами мира, если бы все судьи адекватно оценили их техническую программу.

"Несколько раз пересматривали техническую программу итальянцев. Да, это хорошая постановка, сами ребята тоже профессионально выросли. Но в технической программе надо все-таки учитывать ее сложность, а у нас она была составлена с расчетом на то, что мы показываем элементы высшего класса. Большинство судей это увидели, но две судьи - нет", - сказала Максимова.

"Поэтому, даже отставив эмоции в сторону, я убеждена, что и в технической программе мы были сильнее. Получается, что мы проиграли из-за двух судей. На следующем чемпионате мира мы не должны позволить этому повториться. Здесь на предварительной стадии мы выступили ниже своих возможностей, а судьям давать зацепку нельзя", - отметила она.