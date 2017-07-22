Жуков надеется, что генеральный директор РУСАДА будет назначен в июле

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Жуков надеется, что генеральный директор РУСАДА будет назначен в июлеСпорт 22 июля, 22:12
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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть назначен в июле. Об этом журналистам сообщил руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков.
РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. На этот пост могли претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие говорить на русском языке. Срок подачи заявок завершился 31 марта. Позже наблюдательный совет организации продлил срок работы специальной комиссии из-за большого количества заявок (около 700).
"Надеюсь, что гендиректор РУСАДА будет уже в этом месяце, - сказал Жуков. - Это вполне вероятно, процесс идет".
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах.