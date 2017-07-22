Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: решение о переименовании синхронного плавания содержит много подводных камней

Спорт
22 июля, 22:13 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Решение о переименовании синхронного плавания было принято в субботу на конгрессе FINA

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гана Максимова (слева)

Гана Максимова (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое содержит много подводных камней, что может негативно повлиять на объективность судейства в этом виде спорта. Такое мнение ТАСС высказала тренер российского микст-дуэта Александр Мальцев/Михаэла Каланча Гана Максимова после его победы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Решение о переименовании синхронного плавания было принято в субботу на конгрессе FINA.

"В этом решении есть много подводных камней, - сказала Максимова. - У нас итак достаточно размытые критерии, в то время как синхронность - довольно четкое понятие. Плюс судьи - бывшие спортсмены, они же не искусствоведы. И какое они будут иметь отношение к артистизму, не очень понятно".

"Название дает направление развитию спорта. А при, прямо скажем, не очень объективном судействе критерии еще больше размываются. Надо тогда четко прописывать критерии", - отметила она.

Смотрите также

Венгерский рассинхрон: FINA переименовала синхронное плавание в артистическое

Брусникина: смена названия может привести к смене правил судейства в синхронном плавании

Власенко считает, что в России синхронное плавание сохранит свое название

Данченко: синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спорта

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля
2
Воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до 30 градусов
3
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
4
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
5
Умер актер Джон Хёрд, исполнивший роль отца Кевина в фильме "Один дома"
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Прошедший в нескольких районах Петербурга град растаял к вечеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама