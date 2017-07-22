Тренер: решение о переименовании синхронного плавания содержит много подводных камней

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое содержит много подводных камней, что может негативно повлиять на объективность судейства в этом виде спорта. Такое мнение ТАСС высказала тренер российского микст-дуэта Александр Мальцев/Михаэла Каланча Гана Максимова после его победы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Решение о переименовании синхронного плавания было принято в субботу на конгрессе FINA.

"В этом решении есть много подводных камней, - сказала Максимова. - У нас итак достаточно размытые критерии, в то время как синхронность - довольно четкое понятие. Плюс судьи - бывшие спортсмены, они же не искусствоведы. И какое они будут иметь отношение к артистизму, не очень понятно".

"Название дает направление развитию спорта. А при, прямо скажем, не очень объективном судействе критерии еще больше размываются. Надо тогда четко прописывать критерии", - отметила она.