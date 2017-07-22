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Жуков считает, что переименование синхронного плавания в артистическое не имеет значения

Спорт
22 июля, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Решение о переименовании синхронного плавания было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Решение Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое не имеет значения. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Решение о переименовании синхронного плавания было принято в субботу на конгрессе FINA.

"Конечно, мы привыкли, у нас синхронное плавание - культовый вид спорта, - сказал Жуков. - Синхронистки на чемпионате мира в Будапеште выступают на своем уровне, так что это решение значения не имеет", - сказал Жуков.

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