Жуков считает, что переименование синхронного плавания в артистическое не имеет значения

Новый директор по коммуникациям Белого дома решил удалить сообщения с критикой ТрампаМеждународная панорама 22 июля, 23:15
Призер Олимпиады-2012 Алоян завоевал "серебряный" пояс WBC на Красной площадиСпорт 22 июля, 23:12
Мальцев надеется, что общество будет лучше принимать новое поколение синхронистовСпорт 22 июля, 22:32
Сергей Кисляк завершил работу послом в СШАПолитика 22 июля, 22:30
Жуков считает объединение бокса в РФ под эгидой одной федерации положительным изменениемСпорт 22 июля, 22:23
МАКС-2017 в субботу посетили почти 174 тыс. человекАрмия и ОПК 22 июля, 22:22
Военного США обвинили в попытке передать ИГ беспилотник и оказать иную поддержкуМеждународная панорама 22 июля, 22:17
Тренер: решение о переименовании синхронного плавания содержит много подводных камнейСпорт 22 июля, 22:13
Жуков надеется, что генеральный директор РУСАДА будет назначен в июлеСпорт 22 июля, 22:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Решение Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое не имеет значения. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Решение о переименовании синхронного плавания было принято в субботу на конгрессе FINA.
"Конечно, мы привыкли, у нас синхронное плавание - культовый вид спорта, - сказал Жуков. - Синхронистки на чемпионате мира в Будапеште выступают на своем уровне, так что это решение значения не имеет", - сказал Жуков.