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Мальцев надеется, что общество будет лучше принимать новое поколение синхронистов

Спорт
22 июля, 22:32 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Российский синхронист по ходу своей карьеры часто сталкивался с тем, что общественность отказывалась принимать то, чем он занимается

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Михаэла Каланча и Александр Мальцев (слева направо)

Михаэла Каланча и Александр Мальцев (слева направо)

© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский синхронист Александр Мальцев по ходу своей карьеры часто сталкивался с тем, что общественность отказывалась принимать то, чем он занимается, и надеется, что новому поколению синхронистов будет в этом плане проще. Об этом он рассказал журналистам после завоевания золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

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Мальцев и Михаэла Каланча в субботу стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов, опередив итальянцев Джорджо Минисини и Манилу Фламини, которые в понедельник обошли их в борьбе за первое место в технической программе (по мнению тренера россиян Ганы Максимовой, несправедливо). Для Мальцева это золото стало вторым в карьере, два года назад в Казани он также стал первым в произвольной программе, выступая в паре с Дариной Валитовой.

"Очень тяжело быть первопроходцем. Тот период, когда я начинал, был самым сложным. Нужно было пройти через непонимание, когда тебе говорили, что не нужно этим заниматься. Приходилось доказывать всем, что буду продолжать", - рассказал Мальцев.

"Люди, которые были рядом в то время, сейчас это очень хорошо понимают. Даже сейчас эта ситуация на чемпионате мира, это не так тяжело пережить, как то, что было вначале, это был очень сложный период. Я надеюсь, что у тех ребят, которые сейчас начинают, все впереди и им будет легче", - добавил он.

Каланча рассказала, что после поражения от итальянцев они получили в свой адрес много слов поддержки. "Мы чувствовали, что вся страна за нас болеет. После второго места было обидно, но мы хотели выиграть, настраивались и стали еще большей командой. Нужно было выигрывать", - отметила она.

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