Синхронное завершение: Россия идет второй после первой недели ЧМ по водным видам спорта

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Сборные России по синхронному плаванию, прыжкам в воду (за исключением хайдайверов) и плаванию на открытой воде завершили выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. По итогам первой половины турнира, сборная России занимает второе место в медальном зачете, лидирует команда Китая.

Всего у сборной России после первой недели соревнований восемь золотых, три серебряные и три бронзовые награды. У лидирующей команды Китая - девять золотых, девять серебряных и две бронзовые.

Наибольшее число медалей российская команда по традиции завоевала в синхронном плавании, которое решением конгресса Международной федерации плавания (ФИНА) в субботу было переименовано в артистическое. Из восьми золотых медалей "артистками" было завоевано семь. По итогам только двух дисциплин в синхронном плавании не звучал российский гимн: после соревнований в комбинации и в технической программе смешанных дуэтов. Причем в первом случае российские синхронистки просто не заявились на старт.

В борьбе была упущена одна победа. В понедельник в технической программе россияне Александр Мальцев и Михаэла Каланча уступили меньше четырех десятых балла итальянской паре Джорджо Минисини/Манила Фламини. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что одним из арбитров соревнований был отец Минисини, что, впрочем, правилами ФИНА не запрещается. В субботу микст-дуэты завершали соревновательную программу синхронистов на чемпионате мира, и Мальцев с Каланчой в произвольной программе взяли реванш за то поражение.

В Будапеште четыре золотые медали завоевала Светлана Колесниченко, две из которых - в паре с Александрой Пацкевич. Обе спортсменки являются олимпийскими чемпионками 2016 года в Рио-де-Жанейро, однако в соло и в группе до этого на крупных турнирах не выступали. В венгерской столице им удалось поддержать победные традиции Натальи Ищенко (самой титулованной спортсменки в истории синхронного плавания) и Светланы Ромашиной.

Теперь на счету Колесниченко и Пацкевич по 13 золотых медалей чемпионата мира, однако спортсменки пока не уверены, что их дуэт сохранится и в следующем сезоне. После Олимпиады в Рио в составе группы остались только Мария Шурочкина и Влада Чигирева. Анастасия Баяндина, Вероника Калинина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар и Дарина Валитова успешно пришли на смену олимпионикам.

Перевыполнили план

На чемпионате мира 2015 года в Казани помимо синхронисток победу российской команде принесла только Юлия Ефимова, завоевавшая золото в плавании брассом на дистанции 100 метров. В Будапеште к процессу завоевания наград высшего достоинства подключились и прыгуны в воду. После провального выступления на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где не было завоевано ни одной медали, Российская федерация прыжков в воду поставила скромную задачу - выиграть две бронзовые награды на чемпионате мира.

Ее команда перевыполнила в первый же день соревнований. Сначала Надежда Бажина, которая побеждала в Будапеште еще в 2006 году на чемпионате Европы, завоевала первую для себя медаль чемпионата мира - серебро в прыжках с метрового трамплина. После Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Спортсмены выступали вместе уже на четвертом чемпионате мира подряд, однако обойти китайцев, которые в Будапеште впервые с 2003 года не попали в число призеров в одном из видов прыжков в воду (как раз в женском метровом трамплине), им не удавалось.

Для Захарова этот успех был важен и по той причине, что золото чемпионата мира - единственная награда, которой у него не было в коллекции. В венгерской столице олимпийский чемпион 2012 года также стал третьим и в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.

Другому российскому прыгуну в воду Виктору Минибаеву покорить вершину на чемпионате мира пока не удалось. В Будапеште он в третий раз стал призером мирового первенства, заняв в синхронных прыжках с 10-метровой вышки второе место. Важности этому событию добавляет то обстоятельство, что его напарником был Александр Бондарь, который только осенью прошлого года сменил украинское гражданство на российское. Для него этот старт стал первым крупным турниром на чемпионате мира, в личных соревнованиях на вышке, которые завершали программу соревнований прыгунов, он остался в шаге от призового места.

Всего в Будапеште россияне "напрыгали" на пять медалей: золото, два серебра и две бронзы.

С открытой воды в бассейн

Прервали безмедальную серию и пловцы на открытой воде: в пятницу 34-летний Евгений Дратцев стал третьим на дистанции 25 км. После Олимпиады в Бразилии он всерьез рассматривал вариант завершения карьеры, однако после решил подготовиться именно к марафону. Сейчас спортсмен вновь взял паузу на размышление, продолжать ли ему спортивную карьеру.

В воскресенье в Будапеште стартуют соревнования по плаванию. В этом виде программы будет разыграно 42 комплекта наград. Основные надежды сборной России связаны с четырехкратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой, которая выступит на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брассом и комбинированной эстафете. Есть шанс на медаль и у Владимира Морозова, который специализируется на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем.

Также по ходу второй недели чемпионата мира определятся победители в мужском и женском турнирах по водному поло и в соревнованиях хайдайверов.

На чемпионате мира 2015 года в Казани у сборной России было девять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Первыми стала команда Китая (15-10-10), вторыми - американцы (13-14-6).