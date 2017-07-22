Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Призер Олимпиады-2012 Алоян завоевал "серебряный" пояс WBC на Красной площади

Спорт
22 июля, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

В 12-раундовом поединке Алоян выиграл по очкам у никарагуанца Марвина Солано

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Алоян

Михаил Алоян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года россиянин Михаил Алоян завоевал вакантный титул "серебряного" чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 52,2 кг. В 12-раундовом поединке на Красной площади в Москве он выиграл у никарагуанца Марвина Солано по очкам.

Никарагуанец в восьмом раунде оказался в нокдауне, но в целом показал неплохой поединок, заставив хозяина ринга поработать все 12 раундов. Алоян периодически пропускал удары, но владел большим преимуществом и заслуженно одержал победу.

Этот поединок стал вторым для Алояна на профессиональном ринге. 11 мая он дебютировал в профессионалах, выиграв в Кемерово у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам.

Солано потерпел второе поражение при 19 победах (семь нокаутом).

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. В декабре прошлого года он подал апелляцию, которая была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).

Поединок стал центральным событием вечера профессионального бокса, который прошел в рамках празднования Дня бокса на Красной площади.

Смотрите также

Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов выиграл у Барбадильо на Красной площади

Рекорд массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу Гиннесса

Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев выиграл у Пердомо на Красной площади

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля
2
Воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до 30 градусов
3
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
4
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
5
Умер актер Джон Хёрд, исполнивший роль отца Кевина в фильме "Один дома"
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Прошедший в нескольких районах Петербурга град растаял к вечеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама