Призер Олимпиады-2012 Алоян завоевал "серебряный" пояс WBC на Красной площади

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года россиянин Михаил Алоян завоевал вакантный титул "серебряного" чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 52,2 кг. В 12-раундовом поединке на Красной площади в Москве он выиграл у никарагуанца Марвина Солано по очкам.

Никарагуанец в восьмом раунде оказался в нокдауне, но в целом показал неплохой поединок, заставив хозяина ринга поработать все 12 раундов. Алоян периодически пропускал удары, но владел большим преимуществом и заслуженно одержал победу.

Этот поединок стал вторым для Алояна на профессиональном ринге. 11 мая он дебютировал в профессионалах, выиграв в Кемерово у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам.

Солано потерпел второе поражение при 19 победах (семь нокаутом).

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. В декабре прошлого года он подал апелляцию, которая была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).

Поединок стал центральным событием вечера профессионального бокса, который прошел в рамках празднования Дня бокса на Красной площади.