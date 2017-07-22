Российские ватерполистки вышли в 1/4 финала ЧМ, победив сборную Нидерландов

БУДАПЕШТ, 22 июля. Российские ватерполистки одержали победу над сборной Нидерландов со счетом 11:10 в 1/8 финала соревнований в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Турнир по водному поло проходит в открытом бассейне на острове Маргит.

В четвертьфинале сборная России встретится с командой Италии. Матч пройдет 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.