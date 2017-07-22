Алоян рассказал, что боксировал с запасом в бою с Солано за "серебряный" пояс WBC

ТАСС, 22 июля. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года россиянин Михаил Алоян проводил поединок с никарагуанцем Марвином Солано за вакантный титул "серебряного" чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) с запасом. Такое мнение российский спортсмен высказал после боя в эфире телеканала "Матч ТВ".

Поединок состоялся в субботу на Красной площади в Москве. В 12-раундовом поединке Алоян выиграл у Солано по очкам. Данный поединок стал вторым для Алояна на профессиональном ринге.

"Верил в себя, иначе не поступил бы так, команда тоже в меня верила, - сказал Алоян. - Хотя, конечно, понимали, что тяжело сразу выходить так, можно упасть на настил. Конечно, я показываю пока что не лучший бокс, не хватает профессионального опыта, но у нас созданы все условия для подготовки. Больше психологически было тяжело отстоять 12 раундов, чем физически, я боксировал с запасом."

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный (CAS) суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. В декабре прошлого года он подал апелляцию, которая была отклонена CAS.