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Футболистки сборной Швейцарии победили исландок в матче чемпионата Европы

Спорт
22 июля, 23:39 UTC+3 ТАСС

В другой встрече сборные Австрии и Франции сыграли вничью - 1:1

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ТАСС, 22 июля. Женская сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче группы С чемпионата мира, который проходит в Нидерландах.

В составе победительниц отличились Лара Дикенманн (43-я минута) и Рамона Бахманн (52). У исландок гол на счету Фандис Фридриксдоттир (33).

В параллельном матче француженки сыграли вничью с командой Австрии - 1:1. У австриек гол забила Лиза Макас (27), у команды Франции - Амандин Анри (51).

Сборная Австрии возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе четыре очка. Второе место по дополнительным показателям занимают француженки (4), третье - швейцарки (3), четвертое - исландки (0). В следующем матче австрийки сыграют с командой Исландии 26 июля, в тот же день француженки сыграют со сборной Швейцарии.

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