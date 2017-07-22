Россиянин Чалый не выполнил норматив в беге на 400 м с барьерами для участия в ЧМ

Кустурица впервые выступит с концертом в КрымуКультура 23 июля, 0:34
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении РоссииМеждународная панорама 23 июля, 0:23
"Спартак" сыграет в Уфе в матче чемпионата России по футболуСпорт 23 июля, 0:23
Более 100 российских спортсменов выступят на Европейском юношеском фестивалеСпорт 23 июля, 0:18
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФМеждународная панорама 23 июля, 0:11
Гимнастка Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с лентой на Всемирных играхСпорт 23 июля, 0:08
Синхронное завершение: Россия идет второй после первой недели ЧМ по водным видам спортаСпорт 22 июля, 23:18
Новый директор по коммуникациям Белого дома решил удалить сообщения с критикой ТрампаМеждународная панорама 22 июля, 23:15
Призер Олимпиады-2012 Алоян завоевал "серебряный" пояс WBC на Красной площадиСпорт 22 июля, 23:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 июля. Российский легкоатлет Тимофей Чалый не сумел выполнить норматив в беге на 400 метров с барьерами для участия в чемпионате мира.
Чалый на турнире в Бельгии завоевал бронзовую медаль, показав результат 49,74 секунды. Первое место занял кубинец Омар Сиснерос (49,44), второе - представитель ЮАР Луи Якоб ван Зейл (49,46). Для попадания на чемпионат мира необходимо было преодолеть дистанцию за 49,35 секунды.
Чалый имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.