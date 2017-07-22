Россиянин Чалый не выполнил норматив в беге на 400 м с барьерами для участия в ЧМ

ТАСС, 22 июля. Российский легкоатлет Тимофей Чалый не сумел выполнить норматив в беге на 400 метров с барьерами для участия в чемпионате мира.

Чалый на турнире в Бельгии завоевал бронзовую медаль, показав результат 49,74 секунды. Первое место занял кубинец Омар Сиснерос (49,44), второе - представитель ЮАР Луи Якоб ван Зейл (49,46). Для попадания на чемпионат мира необходимо было преодолеть дистанцию за 49,35 секунды.

Чалый имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.