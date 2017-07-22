Россияне завоевали шесть золотых медалей в четвертый день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 22 июля. Сборная России завоевала шесть золотых медалей в четвертый соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

В плавании Мирон Денисов выиграл на дистанции 100 м вольным стилем, Ольга Ключникова - 200 м комплексом, Андрей Живаев - 50 м баттерфляем, Мария Карпова, Алена Алексеева, Виктория Терентьева, Элеонора Брыканова - эстафета 4x100 м вольным стилем. Серебряными призерами стали Живаев (100 м вольным стилем), Брыканова (50 м вольным стилем), Полина Билялова (200 м брассом). Бронзу завоевал Илья Тришкин (50 м баттерфляй).

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м бронзу завоевала Валерия Кладовикова. В командных турнирах дзюдоистов мужская и женская сборные России стали вторыми. В соревнованиях по греко-римской борьбе золото завоевали Мартин Алексанов (до 66 кг), Давид Трегубов (до 85 кг), серебро у Виталия Кузменкова (до 75 кг) и Евгения Желтухина (до 130 кг).

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место (28 золотых, 21 серебряная и 10 бронзовых медалей). Второй идет сборная Украины (6, 8, 14), третьей - команда Южной Кореи (6, 6, 6).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.