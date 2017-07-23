Нокдаун от Алояна и рекорд Гиннесса: как на Красной площади отметили День бокса

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко во время массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса, на Красной площади © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. День российского и мирового бокса впервые отметили на Красной площади в Москве. Торжественные мероприятия прошли 22 июля в столице России, а участие в них приняли председатель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России и руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг Куо Ву, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, министр спорта РФ Павел Колобков и многие другие.

На протяжении всего дня на Красной площади проходили различные активности, а завершился День бокса праздничным салютом.

В ходе праздника Чинг Куо Ву заявил, что 22 июля ежегодно будет отмечаться и Международный день бокса.

Назло рекордам

День бокса начался с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, в котором приняли участие руководители Федерации бокса России и AIBA, а также ветераны бокса и действующие спортсмены.

После этого на Красной площади прошла рекордная по количеству участников тренировка по боксу. Тренерами для собравшихся трех тысяч любителей спорта выступили двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также призер Олимпийских игр Софья Очигава.

На протяжении получаса любители бокса непрерывно выполняли различные технические элементы, обеспечив тем самым необходимые условия для рекорда.

Предыдущее достижение по количеству участников в боксерской тренировке было установлено в 2015 году в Москве. Тогда занятие для любителей бокса проводил американец Флойд Мэйуэзер-младший, а на самой тренировке собрался 791 любитель бокса.

В субботу же на Красной площади одновременно тренировались три тысячи человек. По завершении занятия официальный представитель Книги рекордов Гиннесса вручил Федерации бокса России соответствующий сертификат, который подтверждает установление рекорда.

Сибирский чемпион и возвращение Чудинова

Главным мероприятием праздника стал вечер профессионального бокса. Гостей соревнований на ринге приветствовал легендарный голос бокса, американский ринг- анонсер Майкл Баффер.

Победы одержали представители промоутерской компании "Патриот" Станислав Каштанов, Егор Мехонцев, Магомед Мадиев, также свой поединок выиграл россиянин Раджаб Бутаев.

В со-главном бое вечера бывший обладатель титула "суперчемпиона" мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федор Чудинов техническим нокаутом во втором раунде победил аргентинца Хонатана Барбадильо.

Главным боем вечера стало противостояние россиянина Михаила Алояна и никарагуанка Марвина Солано за "серебряный" титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 52,2 кг. Алоян по ходу поединка отправил Солано в нокдаун в восьмом раунде. Однако завершить бой досрочно российский боксер не сумел. По завершении 12-раундового поединка все судьи отдали победу Алояну.

Праздник удался

Президент AIBA Чинг Куо Ву заявил, что Россия благодаря высокому уровню организации самых крупных мероприятий заслуживает провести чемпионат мира по боксу.

"Это прекрасный праздник, поздравляю всех спортсменов с этим, - сказал глава AIBA журналистам. - Это будет ежегодный праздник, в том числе международный. Я благодарен руководству Федерации бокса России, Министерства спорта и Олимпийского комитета России за высокий уровень организации. Я надеюсь, что Россия получит право проведения чемпионата мира, страна это заслужила".

Глава ОКР Александр Жуков в свою очередь отметил, что День бокса объединил всех любителей этого вида спорта в стране. "Сегодня прошло отличное мероприятие для всех любителей бокса, в таком культовом месте. Вряд ли кто-то еще сможет повторить такое. Да и поединки сегодня хорошие по накалу", - сказал Жуков ТАСС.

День бокса будет проводиться в России ежегодно 22 июля. Как рассказал журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, в 2018 году праздник также пройдет на Красной площади.