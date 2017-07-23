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Клейстерс и Роддик включены в Международный зал теннисной славы

Спорт
23 июля, 2:05 UTC+3 ТАСС

Также в Зал славы приняты колясочница Моник Калкман ван ден Бос, журналист Стив Флинк и бывший теннисист и тренер Вик Брейден

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Ким Клейстерс

Ким Клейстерс

ТАСС, 23 июля. Бельгийка Ким Клейстерс и американец Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Официальная церемония введения в Зал прошла в Ньюпорте (США).

Также в Зал славы приняты трехкратная чемпионка Паралимпийских игр голландка Моник Калкман ван ден Бос, журналист Стив Флинк и бывший теннисист и тренер Вик Брейден, который умер в 2014 году в возрасте 85 лет.

Клейстерс трижды побеждала на Открытом чемпионате США и один раз на Открытом чемпионате Австралии. Всего в активе 34-летней бельгийки 41 титул в одиночном разряде. На счету 34-летнего Роддика 32 титула, в том числе победа на Открытом чемпионате США.

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