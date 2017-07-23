Хоккеист Арвидссон подписал новый семилетний контракт с "Нэшвиллом" на $29,7 млн

Хоккеист Арвидссон подписал новый семилетний контракт с "Нэшвиллом" на $29,7 млнСпорт 23 июля, 4:12
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ТАСС, 23 июля. Шведский нападающий Виктор Арвидссон продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на семь лет. За это время он заработает $29,7 млн.
Арвидссон, который был выбран "Нэшвиллом" в 2014 году на драфте НХЛ под общим 112-м номером, стал ограниченно свободным агентом 1 июля.
В прошлом сезоне НХЛ швед набрал 61 (31 шайба + 30 передач) очко в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей- офф он провел 22 игры, отметившись 13 (3+10) очками.
Арвидссон стал лучшим бомбардиром команды в сезоне наряду с Райаном Джохансеном. В финале Кубка Стэнли "Нэшвилл" уступил "Питтсбургу" со счетом 2-4 в серии.