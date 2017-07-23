Сборная США стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ

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ТАСС, 23 июля. Сборная США победила команду Коста-Рики в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Встреча в Арлингтоне (штат Техас) завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Жози Алтидор (72-я минута) и Клинт Демпси (82).
В другом полуфинале встретятся сборные Мексики и Ямайки. Матч состоится 24 июля (04:00 мск).
Финал турнира пройдет 27 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.