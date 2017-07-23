Два футболиста сборной Сальвадора получили дисквалификации за укусы игроков сборной США

ТАСС, 23 июля. Футболисты сборной Сальвадора Хенри Ромеро и Дарвин Серен дисквалифицированы на шесть и три матча соответственно за неспортивное поведение в четвертьфинальной игре Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) против команды США. Об этом сообщает портал Goal.com.

Встреча прошла в Филадельфии 20 июля и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира. Во время матча защитник Ромеро укусил форварда американской команды Джози Алтидора, а также ущипнул его за грудь. Затем полузащитник Серен укусил защитника сборной США Омара Гонсалеса.

Сборная США ранее стала первым финалистом турнира, обыграв команду Коста-Рики со счетом 2:0. В другом полуфинале встретятся сборные Мексики и Ямайки. Матч состоится 24 июля (04:00 мск).

Финал турнира пройдет 27 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.