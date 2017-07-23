Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два футболиста сборной Сальвадора получили дисквалификации за укусы игроков сборной США

Спорт
23 июля, 7:31 UTC+3 ТАСС

Защитник Хенри Ромеро дисквалифицирован на шесть матчей, а его партнер по команде Дарвин Серен - на три

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хенри Ромеро (слева) и Джози Алтидор

Хенри Ромеро (слева) и Джози Алтидор

© AP Photo/Matt Rourke

ТАСС, 23 июля. Футболисты сборной Сальвадора Хенри Ромеро и Дарвин Серен дисквалифицированы на шесть и три матча соответственно за неспортивное поведение в четвертьфинальной игре Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) против команды США. Об этом сообщает портал Goal.com.

Встреча прошла в Филадельфии 20 июля и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира. Во время матча защитник Ромеро укусил форварда американской команды Джози Алтидора, а также ущипнул его за грудь. Затем полузащитник Серен укусил защитника сборной США Омара Гонсалеса.

Сборная США ранее стала первым финалистом турнира, обыграв команду Коста-Рики со счетом 2:0. В другом полуфинале встретятся сборные Мексики и Ямайки. Матч состоится 24 июля (04:00 мск).

Финал турнира пройдет 27 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран
2
CNN: Песков заявил о негативном отношении Москвы к законопроекту по санкциям против РФ
3
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
4
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
5
Пентагон: США не имеют данных о применении химоружия в Сирии с апреля
6
Диписточник: СБ ООН в понедельник проведет совещание в связи с ситуацией в Иерусалиме
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама