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Волейболистки сборной России сыграют с китаянками в финале молодежного чемпионата мира

Спорт
23 июля, 7:42 UTC+3 ТАСС

В полуфинале россиянки обыграли японок со счетом 3-2

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ТАСС, 23 июля. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Японии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Мексике.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу россиянок.

В финале сборная России в воскресенье сыграет с командой Китая, которая в полуфинале победила соперниц из Турции - 3-0. Матч начнется в 04:30 мск. Ранее встречу за бронзу проведут сборные Японии и Турции.

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