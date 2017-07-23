Покинувшая пьедестал белорусская легкоатлетка понимала, что ее могут лишить медали

ТАСС, 23 июля. Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, ставшая чемпионкой Европы среди юниоров в тройном прыжке, понимала, что ее могут лишить медали после того, как она покинула пьедестал во время церемонии награждения из-за неверного гимна. Слова спортсменки приводит пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

В пятницу Скворцова одержала победу на ЧЕ среди юниоров в итальянском Гроссето в тройном прыжке с результатом 14,21 метра, что является ее новым личным рекордом. На церемонии награждения организаторы по ошибке вместо гимна Белоруссии включили гимн Боснии и Герцеговины, после чего Скворцова немедленно покинула пьедестал и отказалась подниматься обратно даже под угрозой дисквалификации. Организаторы принесли извинения спортсменке и белорусской стороне, в субботу церемония награждения была проведена повторно.

"Стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов - это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, а после я сошла с пьедестала, там и стояла до конца гимна какой-то страны. Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали", - поделилась переживаниями белорусская спортсменка.

"Мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю. Все-таки, мы столько сил тратим для этого мгновения, для меня это очень важно. Я настраивалась, очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны", - добавила Скворцова.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.