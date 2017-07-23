Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Покинувшая пьедестал белорусская легкоатлетка понимала, что ее могут лишить медали

Спорт
23 июля, 8:55 UTC+3 ТАСС

На церемонии награждения победителей юниорского чемпионата Европы в тройном прыжке Виолетта Скворцова покинула пьедестал из-за того, что организаторы по ошибке включили гимн Боснии и Герцеговины

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, ставшая чемпионкой Европы среди юниоров в тройном прыжке, понимала, что ее могут лишить медали после того, как она покинула пьедестал во время церемонии награждения из-за неверного гимна. Слова спортсменки приводит пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

В пятницу Скворцова одержала победу на ЧЕ среди юниоров в итальянском Гроссето в тройном прыжке с результатом 14,21 метра, что является ее новым личным рекордом. На церемонии награждения организаторы по ошибке вместо гимна Белоруссии включили гимн Боснии и Герцеговины, после чего Скворцова немедленно покинула пьедестал и отказалась подниматься обратно даже под угрозой дисквалификации. Организаторы принесли извинения спортсменке и белорусской стороне, в субботу церемония награждения была проведена повторно.

Смотрите также

Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал юниорского ЧЕ из-за неверно включенного гимна

"Стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов - это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, а после я сошла с пьедестала, там и стояла до конца гимна какой-то страны. Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали", - поделилась переживаниями белорусская спортсменка.

"Мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю. Все-таки, мы столько сил тратим для этого мгновения, для меня это очень важно. Я настраивалась, очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны", - добавила Скворцова.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран
2
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
3
Покинувшая пьедестал белорусская легкоатлетка понимала, что ее могут лишить медали
4
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
5
Лидер демократов в Сенате США призвал не винить РФ в проигрыше Клинтон на выборах
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четыре ребенка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама