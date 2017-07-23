Слуцкий: победа над "Бенфикой" придаст уверенности футболистам "Халла"

ТАСС, 23 июля. Результат не является главным фактором в предсезонных матчах, но победа над португальской "Бенфикой" придаст уверенности футболистам "Халла". Такое мнение выразил главный тренер англичан Леонид Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба команды.

В субботу "Халл" обыграл "Бенфику" со счетом 1:0, англичане заканчивали матч вдесятером. Эта победа для "Халла" стала второй подряд. 15 июля "Халл" в первой игре под руководством российского специалиста потерпел поражение от "Оксфорд Юнайтед" со счетом 1:2, а 18 июля "Халл" обыграл "Бристоль Роверс" - 2:1

"Я в восторге от выступления моей команды, - сказал Слуцкий. - Это была хорошая работа. Мы играли лучше, чем "Бенфика" и, на мой взгляд, это была заслуженная победа. Нам было сложно в последние 15 минут, когда мы играли вдесятером, и на поле было много молодых игроков, но мы оставались стойкими в обороне, и это было приятно видеть".

"Разумеется, результаты не всегда являются главным фактором в предсезонке, но победа над командой калибра "Бенфики" придаст больше уверенности игрокам, - продолжил Слуцкий. - Мы много работаем с игроками, чтобы установить новые принципы и новую философию. У нас было много теоретических занятий с начало предсезонки, и приятно видеть, что наша напряженная работа и усилия дают результат, побеждая соперника уровня Лиги чемпионов. Это действительно хороший результат, и приятно видеть, как игроки верят в мои идеи".

Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.

"Халл" проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы" в первом туре чемпионата страны.