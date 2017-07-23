Россияне завоевали три золота на этапе Гран-при по бадминтону во Владивостоке

ТАСС, 23 июля. Российские спортсмены завоевали три золотые медали на этапе Гран-при по бадминтону, который завершился во Владивостоке.

Владимир Иванов и Иван Созонов первенствовали в парном разряде. В финале они победили малазийскую пару Чуй Ка Мин и Шень Лоу Жуань в трех партиях со счетом 11:6, 11:9, 11:5. Иванов и Созонов в седьмой раз выиграли российский этап Гран-при (2009, 2010, 2012, 2013, 2015-2017).

Победу в личном разряде у мужчин одержал другой российский бадминтонист Сергей Сирант, обыгравший в финале соотечественника Владимира Малкова (13:11, 11:5, 6:11, 7:11, 11:4).

В одиночном женском разряде первенствовала россиянка Евгения Косецкая. В финале она была сильнее малазийки Сони Чеа (11:9, 5:1, 11:5, 5:11, 11:4). В парном женском разряде победили японки Араки Аканэ и Аои Мацуда, обыгравшие своих соотечественниц Юхо Имаи и Минами Кавасиму (11:6, 6:11, 11:, 7:11, 11:5). Российская пара Анастасия Шарапова и Юлия Васильева, как и Екатерина Болотова и Алина Давлетова, уступили в полуфинале.

В смешанном разряде победили представители Малайзии Йи Си Чеа и Чан Пенг Сон, в финале они обыграли японок Кэйитиро Мацуи и Араки Аканэ (11:8, 13:11, 11:3). Россияне Андрей Параходин и Наталья Рогова, а также Иванов и Болотова, проиграли на стадии полуфинала.