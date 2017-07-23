Россияне завоевали три золота на этапе Гран-при по бадминтону во Владивостоке

Авиашоу МАКС-2017. День шестой. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 23 июля, 11:10
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧСПроисшествия 23 июля, 10:58
Российские волейболистки проиграли японкам в матче Гран-приСпорт 23 июля, 10:40
Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМСпорт 23 июля, 10:20
Генпрокуратура проинформировала правительство о проблемах БайкалаОбщество 23 июля, 10:17
ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 годуАрмия и ОПК 23 июля, 10:08
Россияне завоевали три золота на этапе Гран-при по бадминтону во ВладивостокеСпорт 23 июля, 9:52
Слуцкий: победа над "Бенфикой" придаст уверенности футболистам "Халла"Спорт 23 июля, 9:24
Два футболиста сборной Сальвадора дисквалифицированы за укусы игроков сборной СШАСпорт 23 июля, 7:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 июля. Российские спортсмены завоевали три золотые медали на этапе Гран-при по бадминтону, который завершился во Владивостоке.
Владимир Иванов и Иван Созонов первенствовали в парном разряде. В финале они победили малазийскую пару Чуй Ка Мин и Шень Лоу Жуань в трех партиях со счетом 11:6, 11:9, 11:5. Иванов и Созонов в седьмой раз выиграли российский этап Гран-при (2009, 2010, 2012, 2013, 2015-2017).
Победу в личном разряде у мужчин одержал другой российский бадминтонист Сергей Сирант, обыгравший в финале соотечественника Владимира Малкова (13:11, 11:5, 6:11, 7:11, 11:4).
В одиночном женском разряде первенствовала россиянка Евгения Косецкая. В финале она была сильнее малазийки Сони Чеа (11:9, 5:1, 11:5, 5:11, 11:4). В парном женском разряде победили японки Араки Аканэ и Аои Мацуда, обыгравшие своих соотечественниц Юхо Имаи и Минами Кавасиму (11:6, 6:11, 11:, 7:11, 11:5). Российская пара Анастасия Шарапова и Юлия Васильева, как и Екатерина Болотова и Алина Давлетова, уступили в полуфинале.
В смешанном разряде победили представители Малайзии Йи Си Чеа и Чан Пенг Сон, в финале они обыграли японок Кэйитиро Мацуи и Араки Аканэ (11:8, 13:11, 11:3). Россияне Андрей Параходин и Наталья Рогова, а также Иванов и Болотова, проиграли на стадии полуфинала.