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Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМ

Спорт
23 июля, 10:20 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 23, июля. /ТАСС

Голландки считают, что тренер российской сборной нарушил правила, запросив в третьем периоде тайм-аут в тот момент, когда не имел на это права

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Матч по водному поло Россия - Нидерланды

Матч по водному поло Россия - Нидерланды

© EPA/Szilard Koszticsak

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Женская сборная Нидерландов по водному поло подала протест на победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf.

В субботу российские ватерполистки обыграли голландок со счетом 11:10. В третьем периоде главный тренер российской сборной Александр Гайдуков попросил тайм-аут при счете 8:8, когда мячом владели голландки. В таком случае, согласно регламенту, просьба о тайм-ауте от команды без мяча расценивается как нарушение правил.

Судьи посчитали, что главный тренер россиянок не запрашивал тайм-аут, и не стали наказывать команду. Сам Гайдуков заявил, что не просил тайм-аут, несмотря на то, что поднял руку.

На данный момент результат игры не утвержден. В воскресенье утром будет объявлено решение организаторов соревнований. В случае удовлетворения протеста матч будет переигран с того момента, когда Гайдуков якобы попросил тайм-аут.

В четвертьфинале победитель этой игры встретится с командой Италии. Матч пройдет 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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