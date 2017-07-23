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Российские волейболистки проиграли японкам в матче Гран-при

Спорт
23 июля, 10:40 UTC+3 ТАСС

Россиянки завершили выступление в Гран-при 2017 года, в турнирной таблице сборная России занимает девятое место, одержав три победы в девяти матчах

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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Женская сборная России по волейболу уступила команде Японии со счетом 2-3 в заключительном матче предварительного этапа Гран-при 2017 года. Встреча состоялась в Гонконге.

В трех матчах первого тура россиянки потерпели три поражения. Во втором туре они прервали серию из трех поражений, но затем проиграли две встречи. В первом матче третьего тура россиянки проиграли сербкам и после победы бразильянок над голландками потеряли шансы на выход в финал Гран-при. Во второй игре российские волейболистки победили китаянок.

Сборная России завершила выступление в мировом Гран-при 2017 года. В турнирной таблице россиянки занимают девятое место, набрав 13 очков в девяти играх. Японки, в активе которых 13 очков, расположились на четвертой позиции.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной [на правах хозяйки соревнований], пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

 

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