Российские волейболистки проиграли японкам в матче Гран-при

Авиашоу МАКС-2017. День шестой. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 23 июля, 11:10
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧСПроисшествия 23 июля, 10:58
Российские волейболистки проиграли японкам в матче Гран-приСпорт 23 июля, 10:40
Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМСпорт 23 июля, 10:20
Генпрокуратура проинформировала правительство о проблемах БайкалаОбщество 23 июля, 10:17
ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 годуАрмия и ОПК 23 июля, 10:08
Россияне завоевали три золота на этапе Гран-при по бадминтону во ВладивостокеСпорт 23 июля, 9:52
Слуцкий: победа над "Бенфикой" придаст уверенности футболистам "Халла"Спорт 23 июля, 9:24
Два футболиста сборной Сальвадора дисквалифицированы за укусы игроков сборной СШАСпорт 23 июля, 7:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 июля. Женская сборная России по волейболу уступила команде Японии со счетом 2-3 в заключительном матче предварительного этапа Гран-при 2017 года. Встреча состоялась в Гонконге.
В трех матчах первого тура россиянки потерпели три поражения. Во втором туре они прервали серию из трех поражений, но затем проиграли две встречи. В первом матче третьего тура россиянки проиграли сербкам и после победы бразильянок над голландками потеряли шансы на выход в финал Гран-при. Во второй игре российские волейболистки победили китаянок.
Сборная России завершила выступление в мировом Гран-при 2017 года. В турнирной таблице россиянки занимают девятое место, набрав 13 очков в девяти играх. Японки, в активе которых 13 очков, расположились на четвертой позиции.
Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной [на правах хозяйки соревнований], пять участников определятся по итогам предварительного раунда.