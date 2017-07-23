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Россиянка Чимрова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м баттерфляем

Спорт
23 июля, 11:01 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 23, июля. /ТАСС

21-летняя Светлана Чимрова финишировала третьей в своем заплыве и показала время 57,58 секунды

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БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Светлана Чимрова с восьмым результатом квалифицировалась в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Чимрова финишировала третьей в своем заплыве и показала время 57,58 секунды.

Лучшее время в предварительных заплывах показала олимпийская чемпионка из Швеции Сара Шёстрём (55,96). Американка Келси Уоррелл выиграла свой заплыв, показав второе общее время (56,44). Австралийка Эмма Маккеон квалифицировалась в полуфинал с третьим результатом (56,81).

Полуфиналы в плавании на 100 метров баттерфляем среди женщин пройдут позднее в воскресенье, финал - в понедельник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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