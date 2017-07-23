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Тренер: российские борцы показали себя единой командой на Сурдлимпиаде

Спорт
23 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На соревнованиях, которые проходят в турецком Самсуне, российские борцы завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали

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МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по греко-римской борьбе показала себя единой командой на Сурдлимпиаде в Турции. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Владимир Горинов.

На соревнованиях, которые проходят в турецком Самсуне, российские борцы завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

"Я бы отметил всех, кроме тяжеловеса Евгения Желтухина - полное безволие и отсутствие желания биться за золото. Все остальные ребята показали себя настоящими бойцами и командой - и тренеры, и врачи, и сами спортсмены работали на общую победу, и она не заставила себя ждать. Против нас боролись и судьи, но мы были просто на голову выше всех. Три золотые медали - это великолепный результат, но есть, над чем работать и есть, что исправлять", - отметил Горинов.

По словам специалиста, тренерский штаб команды уже думает о следующих турнирах. "Изменения в составе сборной будут, и, как говорят у нас - сошел с пьедестала, начинай с начала. Мы уже планируем подготовку и учебно-тренировочные сборы, но сейчас у нас очень счастливый день, ведь мы сильнейшие на планете, мы на голову выше всех", - поделился эмоциями специалист.

"Мы жили далеко от Самсуна, и у нас была хорошая гостиница в великолепной деревне. Персонал гостиницы ждал нас допоздна, хотя рабочий день у них заканчивается в восемь вечера. Да, где-то были сбои с транспортом, были моменты, которых не хватало для того, чтобы ребята были спокойны и уверены, но, в целом, все организовано хорошо", - заключил Горинов.

Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Помимо греко-римской борьбы, на Сурдлимпиаде разыгрываются медали в 20 дисциплинах: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, велоспорт на шоссе, дзюдо, маунтинбайк, гандбол, гольф, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол. В составе российской сборной в соревнованиях принимают участие 337 спортсменов. Состязания завершатся 30 июля.

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