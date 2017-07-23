Сафин и еще три российских рапириста вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Россияне Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко и Алексей Черемисинов пробились в 1/16 финала личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сафин в поединке 1/32 финала победил грузина Луку Гаганидзе со счетом 15:8. В 1/16 финала россиянин встретится с мексиканцем Даниэлем Гомесом.

Арсланов был сильнее ивурийца Жереми Фафы Керуэля (15:5). В следующем раунде ему будет противостоять египтянин Алаэльдин Абуэлькассем. Жеребченко победил представителя Гонконга Чун Ка Лона (15:10) и в 1/16 встречится с его соотечественником Райаном Чой Чун Ином. Черемисинов победил британца Джеймса-Эндрю Дэвиса (15:11) и в 1/16 финала сразится с американцем Майлзом Чемли-Уотсоном.

Финал в соревнованиях мужчин-рапиристов пройдет позднее в воскресенье.