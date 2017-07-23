Щебелин: участники гонки Москва-Владивосток с первых этапов показывают высокую скорость

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Участники ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme с самого ее начала развили очень высокую скорость. Об этом ТАСС рассказал победитель веломарафона 2016 года россиянин Алексей Щебелин.

По итогам четырех этапов он является лидером генеральной классификации, опережая немца Пьера Бишоффа и датчанина Петера Сандтхолта.

"Думаю, мне уже удалось понять своих соперников, я использовал такую же схему, как и в том году - первые этапы ушли на то, чтобы присмотреться к противникам. В этом году мы едем быстрее, а ко всему остальному я был готов. С первых этапов мы дали жару, это единственная сложность. Я хорошо успел вкатиться, без потери времени, потому что держался за соперниками и, используя их, поймал эту скорость", - сказал Щебелин.

"Сейчас основная борьба у меня идет с Сандтхольтом и Бишоффом. Думаю, Пьер сейчас немного остепенится по сравнению с первым этапом, чуть сэкономит силы, потому что дорога дальняя, впереди горы. В начале были равнинные этапы, и там можно было понять Пьера, потому что он более равнинный гонщик по комплекции. На прошедшем этапе это сыграло свою роль, потому что я понял, что более длинные горные этапы он не выдержит", - добавил спортсмен.

В воскресенье стартовал пятый этап велогонки, который пройдет между Екатеринбургом и Тюменью. Участники преодолеют 313 километров.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.