Российские шпажистки Колобова, Логунова и Гудкова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Российские шпажистки Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Татьяна Гудкова вышли в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Двукратная чемпионка мира Колобова в поединке 1/32 финала победила представительницу Гонгонга Кэйлин Син Ян Хси со счетом 15:12 и в следующем поединке встретится с француженкой Ориан Майо. Логунова выиграла у израильтянки Николь Таль (10:8) и в 1/16 финала сразится с француженкой Коралин Виталис. Гудкова была сильнее немки Моники Созанской (13:12), в 1/16 финала ее ожидает Чхве Ин Джон из Южной Кореи.

Четвертая российская шпажистка Дарья Мартынюк не смогла пробиться в следующую стадию турнира, уступив эстонке Ирине Эмбрих 7:15.

Финал в соревнованиях женщин-шпажисток пройдет позднее в воскресенье.