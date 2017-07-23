Немец Фриц обслужит первый матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ между ЦСКА и АЕКом

ТАСС, 23 июля. Судейская бригада из Германии во главе с Марко Фрицем обслужит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и греческим клубом АЕК. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами арбитра назначены Хольгер Хеншель и Арно Блос, четвертый судья - Свен Яблонски.

Первый матч пройдет в Греции 25 июля. Ответная игра состоится 2 августа в Москве на "ВЭБ-Арене".