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Глава AIBA: Россия является важнейшей страной для развития бокса в мире

Спорт
23 июля, 14:11 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ область/ 23, июля. /ТАСС

В воскресенье на подмосковной базе "Озеро Круглое" была открыта академия Международной ассоциации бокса

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Чинг-Куо Ву

Чинг-Куо Ву

© EPA/MARTIAL TREZZINI, архив

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Россия является важнейшей страной для развития и популяризации бокса в мире. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.

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Чинг-Куо Ву

Академия AIBA открыта на подмосковной базе "Озеро Круглое"

В воскресенье на подмосковной базе "Озеро Круглое" была открыта академия AIBA.

"Перемены в Федерации бокса России прошли не так давно, но уже видны перемены, - сказал Ву. - Очевидно, что Россия - важнейшая страна для развития бокса, в которой люди любят этот спорт. Также важно, что в России была открыта академия AIBA, которая будет готовить специалистов. Вся наша делегация находится под впечатлением от увиденного, у нас проходит отличное сотрудничество с Федерацией бокса России, и мы продолжим эту работу".

24 и 25 июля в Москве пройдет исполком AIBA.

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