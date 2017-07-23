Глава AIBA: Россия является важнейшей страной для развития бокса в мире

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Россия является важнейшей страной для развития и популяризации бокса в мире. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.

В воскресенье на подмосковной базе "Озеро Круглое" была открыта академия AIBA.

"Перемены в Федерации бокса России прошли не так давно, но уже видны перемены, - сказал Ву. - Очевидно, что Россия - важнейшая страна для развития бокса, в которой люди любят этот спорт. Также важно, что в России была открыта академия AIBA, которая будет готовить специалистов. Вся наша делегация находится под впечатлением от увиденного, у нас проходит отличное сотрудничество с Федерацией бокса России, и мы продолжим эту работу".

24 и 25 июля в Москве пройдет исполком AIBA.