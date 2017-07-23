Глава AIBA: Россия является важнейшей страной для развития бокса в мире

Замминистра спорта РФ: Челябинск может принять чемпионат мира по боксу 2019 годаСпорт 23 июля, 14:18
Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки Васильевой программу "Шахматы в школы"Спорт 23 июля, 14:14
Глава AIBA: Россия является важнейшей страной для развития бокса в миреСпорт 23 июля, 14:11
Российские шпажистки Колобова, Логунова и Гудкова вышли в 1/8 финала ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 14:04
FINA отклонила протест голландок на победу сборной России по водному поло в матче ЧМСпорт 23 июля, 14:00
ОПЕК: темпы снижения мировых запасов нефти могут ускориться во втором полугодииЭкономика и бизнес 23 июля, 13:37
Кустурица заявил, что ему интересно находиться в российском КрымуКультура 23 июля, 13:22
Россияне Пригода и Занько вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассомСпорт 23 июля, 12:53
Академия AIBA открыта на подмосковной базе "Озеро Круглое"Спорт 23 июля, 12:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Россия является важнейшей страной для развития и популяризации бокса в мире. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.
В воскресенье на подмосковной базе "Озеро Круглое" была открыта академия AIBA.
"Перемены в Федерации бокса России прошли не так давно, но уже видны перемены, - сказал Ву. - Очевидно, что Россия - важнейшая страна для развития бокса, в которой люди любят этот спорт. Также важно, что в России была открыта академия AIBA, которая будет готовить специалистов. Вся наша делегация находится под впечатлением от увиденного, у нас проходит отличное сотрудничество с Федерацией бокса России, и мы продолжим эту работу".
24 и 25 июля в Москве пройдет исполком AIBA.