Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки Васильевой программу "Шахматы в школы"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов 25 июля проведет встречу с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой по поводу внедрения программы "Шахматы в школы". Об этом он сообщил ТАСС.

"Как вы знаете, несколько дней назад мы встречались в "Сириусе" с Владимиром Путиным. Он поддерживает шахматы, интересуется этим видом спорта, и поблагодарил за программу "Шахматы в школы". В этом направлении президент поддерживает меня и оказывает всяческое содействие. Именно поэтому во вторник, 25 июля, я встречаюсь с министром образования Васильевой - будем обсуждать "Шахматы в школы", - сказал Илюмжинов.

В декабре 2016 года член Совета Федерации Вадим Тюльпанов обратился к главе Минобрнауки с предложением включить занятия по шахматам в обязательную программу обучения начальных классов средних общеобразовательных школ, заменив уроком шахматной игры один из обязательных уроков физкультуры. В письме, копию которого цитировал ТАСС, парламентарий высказывал мнение, что введение шахмат в школьную программу не только будет способствовать развитию у детей логического и аналитического мышления, положительно влиять на успеваемость, но и "позволит ученикам, освобожденным по медицинским показаниям от физкультуры, участвовать в спортивных состязаниях, а значит, почувствовать вкус спортивной борьбы и заслуженной победы". Внедрить новую дисциплину он предлагал с 1 сентября 2017 года.