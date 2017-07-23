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Еремин: тяжелоатлетка Сливенко возобновит карьеру не ранее, чем через полгода

Спорт
23 июля, 15:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Планировалось, что первым стартом для спортсменки после возвращения станет "Гераклиада-2017", но она не смогла принять участие в турнире по состоянию здоровья

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Оксана Сливенко

Оксана Сливенко

© EPA/ARMANDO BABANI

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Многократная чемпионка мира и Европы по тяжелой атлетике Оксана Сливенко, приостановившая выступления в конце 2013 года, проведет первый турнир после возвращения в большой спорт не ранее, чем через полгода. Об этом ТАСС заявил президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион" Сергей Еремин.

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Сливенко, которая на Олимпиаде-2008 в Пекине завоевала серебро в весовой категории до 69 кг, в последний раз выступала на международных соревнованиях в ноябре 2013 года, когда на чемпионате мира в Польше стала четвертой. Планировалось, что первым стартом для спортсменки после возвращения станет "Гераклиада-2017", но она не смогла принять участие в турнире по состоянию здоровья.

"Оксана не смогла выступить, потому что неважно себя чувствует. Мы хотели, чтобы она выступила, но не было стопроцентной гарантии. Не будем загадывать, каким будет ее первый турнир после возвращения, ведь там существует определенная процедура, которая заключается в том, что после включения в систему ADAMS атлет должен быть полгода выдержан в некотором карантинном режиме, когда офицеры WADA [Всемирного антидопингового агентства] могут три раза в любое время взять пробу. Настраиваемся на эти полгода спокойного режима", - заявил Еремин.

В активе 30-летней Сливенко три золотых награды чемпионатов мира, еще шесть медалей она завоевала на чемпионатах Европы.

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