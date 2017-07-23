Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитр Карасев считает, что его бригаде удалось подтвердить свой уровень в двух турах РФПЛ

Спорт
23 июля, 15:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

При этом арбитр выразил надежду, что его бригаде удастся не опуститься ниже уровня, который она показала в этих двух матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Карасев

Сергей Карасев

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС/ФК "Зенит"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Сергей Карасев считает, что его бригаде удалось подтвердить свой международный уровень в двух главных матчах первых туров чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Спартаком", а также во встрече ЦСКА и "Локомотива". Об этом он заявил ТАСС.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" (2:2) прошел 18 июля в Химках, а встреча ЦСКА - "Локомотив" (1:3) состоялась 21 числа в Москве.

"Мы судили 18 и 21 числа, в течение четырех дней получились две серьезные игры, это впервые в моей практике. Обе игры - дерби, из-за чего было еще тяжелее, более напряженно, потому что это топовые клубы, к которым повышенное внимание со стороны болельщиков и специалистов. Мы с каждой игрой стараемся прогрессировать, и здесь постарались отсудить так, чтобы не делать ошибок в простых ситуациях, потому что цена каждой ошибки возрастает", - сказал Карасев.

"Мы постарались отработать достаточно ровно, чтобы все было понятно для команд, специалистов и болельщиков. Думаю, что нам удалось показать и подтвердить свой уровень, который накладывает на нас некоторые обязательства, ведь все на нас смотрят. Мы смогли задать планочку для первых двух туров, доказать прежде всего себе, что мы можем, выложились на сто процентов", - отметил арбитр.

При этом он выразил надежду, что его бригаде удастся не опуститься ниже уровня, который она показала в этих двух матчах. "Мы очень довольны, что за эти дни показали такую работу. Надеемся, в дальнейшем мы не опустимся ниже этого уровня", - подчеркнул Карасев.

Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах. С 2008 года он обслуживает матчи чемпионата России, в 2016 году работал на играх чемпионата Европы во Франции, а также на футбольном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В этом году россиянин обслуживал встречи молодежного мирового первенства в Южной Корее и регулярно работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В сезоне-2015/16 Российский футбольный союз признал его лучшим арбитром страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет
2
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
3
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
4
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
5
Украинские силовики нанесли удары по западной части Донецка
6
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама