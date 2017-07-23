Арбитр Карасев считает, что его бригаде удалось подтвердить свой уровень в двух турах РФПЛ

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Сергей Карасев считает, что его бригаде удалось подтвердить свой международный уровень в двух главных матчах первых туров чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Спартаком", а также во встрече ЦСКА и "Локомотива". Об этом он заявил ТАСС.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" (2:2) прошел 18 июля в Химках, а встреча ЦСКА - "Локомотив" (1:3) состоялась 21 числа в Москве.

"Мы судили 18 и 21 числа, в течение четырех дней получились две серьезные игры, это впервые в моей практике. Обе игры - дерби, из-за чего было еще тяжелее, более напряженно, потому что это топовые клубы, к которым повышенное внимание со стороны болельщиков и специалистов. Мы с каждой игрой стараемся прогрессировать, и здесь постарались отсудить так, чтобы не делать ошибок в простых ситуациях, потому что цена каждой ошибки возрастает", - сказал Карасев.

"Мы постарались отработать достаточно ровно, чтобы все было понятно для команд, специалистов и болельщиков. Думаю, что нам удалось показать и подтвердить свой уровень, который накладывает на нас некоторые обязательства, ведь все на нас смотрят. Мы смогли задать планочку для первых двух туров, доказать прежде всего себе, что мы можем, выложились на сто процентов", - отметил арбитр.

При этом он выразил надежду, что его бригаде удастся не опуститься ниже уровня, который она показала в этих двух матчах. "Мы очень довольны, что за эти дни показали такую работу. Надеемся, в дальнейшем мы не опустимся ниже этого уровня", - подчеркнул Карасев.

Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах. С 2008 года он обслуживает матчи чемпионата России, в 2016 году работал на играх чемпионата Европы во Франции, а также на футбольном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В этом году россиянин обслуживал встречи молодежного мирового первенства в Южной Корее и регулярно работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В сезоне-2015/16 Российский футбольный союз признал его лучшим арбитром страны.