Рапиристы Жеребченко и Черемисинов проведут очный поединок в 1/8 финала ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Россияне Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко и Алексей Черемисинов пробились в 1/8 финала личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сафин в поединке 1/16 финала победил мексиканца Даниэля Гомеса со счетом 15:6, его следующим соперником станет японец Тосия Сайто.

Арсланов был сильнее египтянина Алаэльдина Абуэлькассема (15:7). В 1/8 финала ему будет противостоять японец Такахиро Сикине. Жеребченко победил представителя Гонконга Райана Чой Чун Ина, а Черемисинов - американца Майлза Чемли-Уотсона. Жеребченко и Черемисинов оспорят выход в 1/4 финала в очном поединке.

Финал в соревнованиях мужчин-рапиристов пройдет позднее в воскресенье.