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МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сергей Еремин продолжает возглавлять попечительский совет Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), несмотря на свое решение покинуть данный пост. Об этом он заявил ТАСС.
Еремин был избран главой совета в июле 2016 года, но в конце ноября, после выборов президента ФТАР, он решил его покинуть. Новым президентом организации стал Максим Агапитов. В декабре Еремин сообщил, что так и не получил ответа от федерации на свое заявление.
"Формально я еще являюсь главой попечительского совета федерации. Официального решения по этому поводу нет. По-моему, я довольно неплохо участвую в помощи тяжелой атлетике. Недавно президент федерации был у меня в гостях, попили чай, поговорили на отвлеченные темы, но этого вопроса не касались", - рассказал Еремин.