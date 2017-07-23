Пилот "Мерседеса" Маро Энжел выиграл вторую гонку этапа DTM в России

Во время российского этапа гоночной серии DTM на автодроме Moscow Raceway © Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Немецкий пилот "Мерседеса" Маро Энжел стал победителем второй гонки пятого этапа Немецкого кузовного чемпионата (DTM), который прошел на подмосковной трассе Moscow Raceway в Волоколамске.

Вторым финишировал представитель "Ауди" швед Маттиас Экстрем, третьим стал чемпион DTM 2012 года канадец Бруно Спенглер из БМВ.

Следующий этап пройдет в Нидерландах с 18 по 20 августа.