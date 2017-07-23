Женская спортивная ходьба на 50 км добавлена в программу ЧМ-2017

Карасев рассказал, что ФИФА осталась довольна работой его бригады на молодежном ЧМ-2017Спорт 23 июля, 17:10
"Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче второго тура РФПЛСпорт 23 июля, 16:56
Шпажистки Колобова и Гудкова встретятся между собой в четвертьфинале ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 16:48
Женская спортивная ходьба на 50 км добавлена в программу ЧМ-2017Спорт 23 июля, 16:41
Футболист "Спартака" Адриано восстановится к матчу с "Краснодаром"Спорт 23 июля, 16:28
В Афганистане ликвидировали не менее 34 боевиков "Талибана"Международная панорама 23 июля, 16:28
Россиянин Фокеев стал чемпионом Европы по стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 23 июля, 16:23
Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествийОбщество 23 июля, 16:15
Пучков потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге ЯкутииПроисшествия 23 июля, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 июля. Женская спортивная ходьба на 50 км впервые вошла в программу чемпионата мира, соревнования на этой дистанции пройдут в рамках мирового первенства 2017 года в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Такое решение принял совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), объяснив это желанием обеспечить гендерное равенство в легкой атлетике. Женский старт начнется в то же время, что и аналогичная дисциплина у мужчин. Для женщин и мужчин предусмотрены отдельные призовые.
"Это решение принято в последнюю минуту и основано на просьбах небольшой группы спортсменов. Мы будем следовать рекомендациям комитета по спортивной ходьбе и оценим развитие этой дисциплины, чтобы определить, какое количество спортсменов и стран на самом деле заинтересовано в этом виде программы на чемпионате мира", - заявил президент IAAF Себастьян Коу.
Женская спортивная ходьба на 50 км - новая дисциплина легкой атлетики. В 2016 году IAAF включил ее в календарь своих соревнований, добавив данную дистанцию в программу Кубка мира по спортивной ходьбе, который проходил в Риме в мае 2016 года. Тогда женщины вышли на старт вместе с мужчинами и их результаты наравне с мужскими шли в абсолютный командный зачет. Мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км принадлежит представительнице Португалии Инес Энрикес - в январе 2017 года на чемпионате страны она преодолела дистанцию за 4 часа 8 минут 26 секунд.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.