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Женская спортивная ходьба на 50 км добавлена в программу ЧМ-2017

Спорт
23 июля, 16:41 UTC+3 ТАСС

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа

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© EPA/Yan long, архив

ТАСС, 23 июля. Женская спортивная ходьба на 50 км впервые вошла в программу чемпионата мира, соревнования на этой дистанции пройдут в рамках мирового первенства 2017 года в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Такое решение принял совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), объяснив это желанием обеспечить гендерное равенство в легкой атлетике. Женский старт начнется в то же время, что и аналогичная дисциплина у мужчин. Для женщин и мужчин предусмотрены отдельные призовые.

"Это решение принято в последнюю минуту и основано на просьбах небольшой группы спортсменов. Мы будем следовать рекомендациям комитета по спортивной ходьбе и оценим развитие этой дисциплины, чтобы определить, какое количество спортсменов и стран на самом деле заинтересовано в этом виде программы на чемпионате мира", - заявил президент IAAF Себастьян Коу.

Женская спортивная ходьба на 50 км - новая дисциплина легкой атлетики. В 2016 году IAAF включил ее в календарь своих соревнований, добавив данную дистанцию в программу Кубка мира по спортивной ходьбе, который проходил в Риме в мае 2016 года. Тогда женщины вышли на старт вместе с мужчинами и их результаты наравне с мужскими шли в абсолютный командный зачет. Мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км принадлежит представительнице Португалии Инес Энрикес - в январе 2017 года на чемпионате страны она преодолела дистанцию за 4 часа 8 минут 26 секунд.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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