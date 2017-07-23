Шпажистки Колобова и Гудкова встретятся между собой в четвертьфинале ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Российские шпажистки Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Татьяна Гудкова вышли в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Двукратная чемпионка мира Колобова в поединке 1/8 финала победила Кан Ён Ми из Южной Кореи со счетом 15:7, а Гудкова выиграла у эстонки Ирины Эмбрих (15:8). Колобова и Гудкова проведут очный поединок в четвертьфинале турнира, а у сборной России будет гарантированная медаль.

Логунова выиграла у венгерки Вивьен Варнаи (15:10) и в четвертьфинале встретится с украинкой Еленой Кривицкой.

Финал в соревнованиях шпажисток пройдет позднее в воскресенье.