Мордовская штангистка Гусева стала победительницей Спартакиады в весе до 63 кг

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ТАСС, 23 июля. Штангистка из Мордовии Евгения Гусева стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в весовой категории до 63 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место заняла представительница Московской области Алена Бычок. Третьей стала москвичка Ангелина Лаврова.
Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.