Российский рапирист Жеребченко вышел в четвертьфинал ЧМ по фехтованию

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ТАСС, 23 июля. Россиянин Дмитрий Жеребченко пробился в четвертьфинал личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
Жеребченко победил в 1/8 финала соотечественника Алексея Черемисинова со счетом 15:11 и в четвертьфинале встретится с американцем Александром Массиаласом.
Завершили выступление на турнире два других россиянина - Тимур Сафин и Тимур Арсланов. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сафин уступил японцу Тосии Сайто (14:15), а Арсланов проиграл другому представителю Японии Такахиро Сикине (3:15).
Финал в соревнованиях рапиристов пройдет позднее в воскресенье.