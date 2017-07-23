Российский рапирист Жеребченко вышел в четвертьфинал ЧМ по фехтованию

ТАСС, 23 июля. Россиянин Дмитрий Жеребченко пробился в четвертьфинал личного турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

Жеребченко победил в 1/8 финала соотечественника Алексея Черемисинова со счетом 15:11 и в четвертьфинале встретится с американцем Александром Массиаласом.

Завершили выступление на турнире два других россиянина - Тимур Сафин и Тимур Арсланов. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сафин уступил японцу Тосии Сайто (14:15), а Арсланов проиграл другому представителю Японии Такахиро Сикине (3:15).

Финал в соревнованиях рапиристов пройдет позднее в воскресенье.