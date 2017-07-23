Газизов: "Уфа" закономерно сыграла вничью со "Спартаком"

Китаец Сунь Ян завоевал золото ЧМ в плавании на 400 м вольным стилемСпорт 23 июля, 18:45
Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировал медальСпорт 23 июля, 18:35
Польский шахматист Войташек стал победителем супертурнира в ДортмундеСпорт 23 июля, 18:28
Шпажистка Гудкова вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировала медальСпорт 23 июля, 18:12
Боккетти: "Спартаку" не стоит переживать, если команда продолжит играть так, как с "Уфой"Спорт 23 июля, 18:05
Семак: судья должен был удалить футболиста "Спартака" Комбарова в матче с "Уфой"Спорт 23 июля, 17:49
Каррера: "Спартак" играл в матче с "Уфой" на победу, но соперник хорошо оборонялсяСпорт 23 июля, 17:40
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФМеждународная панорама 23 июля, 17:38
Карасев: шансы попасть на ЧМ-2018 есть, если отсудить все игры до зимы на "суперуровне"Спорт 23 июля, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ничейный результат матча второго тура чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Спартаком" закономерен. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 0:0.
"Играть с чемпионом и почетно, и приятно. У нас были моменты, команда хотела победить, но главное, что мы не пропустили. Сергей Семак (главный тренер уфимцев - прим. ТАСС) выстраивает агрессивную игру, о чем мы и говорили. Болельщикам понравилась игра, но есть к чему стремиться", - поделился впечатлениями Газизов.
"Игра была равной. 0:0 - это правильный результат. С такой поддержкой дальше к нам придет результат", - добавил он.
В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". "Спартак" 31 июля примет "Краснодар".