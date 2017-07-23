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Газизов: "Уфа" закономерно сыграла вничью со "Спартаком"

Спорт
23 июля, 17:29 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам гендиректора уфимского клуба, болельщикам игра понравилась, но есть к чему стремиться

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УФА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ничейный результат матча второго тура чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Спартаком" закономерен. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 0:0.

"Играть с чемпионом и почетно, и приятно. У нас были моменты, команда хотела победить, но главное, что мы не пропустили. Сергей Семак (главный тренер уфимцев - прим. ТАСС) выстраивает агрессивную игру, о чем мы и говорили. Болельщикам понравилась игра, но есть к чему стремиться", - поделился впечатлениями Газизов.

"Игра была равной. 0:0 - это правильный результат. С такой поддержкой дальше к нам придет результат", - добавил он.

В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". "Спартак" 31 июля примет "Краснодар".

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