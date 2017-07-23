Газизов: "Уфа" закономерно сыграла вничью со "Спартаком"

УФА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ничейный результат матча второго тура чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Спартаком" закономерен. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 0:0.

"Играть с чемпионом и почетно, и приятно. У нас были моменты, команда хотела победить, но главное, что мы не пропустили. Сергей Семак (главный тренер уфимцев - прим. ТАСС) выстраивает агрессивную игру, о чем мы и говорили. Болельщикам понравилась игра, но есть к чему стремиться", - поделился впечатлениями Газизов.

"Игра была равной. 0:0 - это правильный результат. С такой поддержкой дальше к нам придет результат", - добавил он.

В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". "Спартак" 31 июля примет "Краснодар".