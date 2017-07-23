ВФЛА будет развивать женскую ходьбу на 50 км после включения ее в программу ЧМ-2017

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МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) займется развитием женской ходьбы на дистанции 50 км после решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) включить данную дисциплину в программу чемпионата мира 2017 года. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников.
Решение о включении данной дисциплины в программу мирового первенства было объявлено в воскресенье.
"На стартующем чемпионате мира [в Лондоне] на данной дистанции у нас выступить некому, но для нас это радостная новость, потому что спортивная ходьба традиционно является нашей дисциплиной. Пока непонятно с включением в программу Олимпиад, но это очень хорошая новость, это здорово. Мы будем развиваться в этом направлении, потому что это один из наших коньков, будем закладываться на следующие турниры", - сказал Крупорушников.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.