Карасев: шансы попасть на ЧМ-2018 есть, если отсудить все игры до зимы на "суперуровне"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бригада российского арбитра Сергея Карасева имеет шансы попасть на чемпионат мира 2018 года по футболу, если отработает все матчи до зимы на "суперуровне". Об этом он рассказал ТАСС.

"[Глава департамента судейства Международной федерации футбола Массимо] Бузакка нам рассказал, что все турниры находятся под их контролем, они смотрят все матчи, следят за нами во всех турнирах, и информация до них доходит моментально. Бывало, что, когда я приезжал на сборы, мне показывали нарезки видеоклипов из чемпионата России, настолько они ознакомлены. Поэтому нам надо отработать, чтобы комар носа не подточил, тогда, думаю, наши шансы на попадание на чемпионат мира будут хорошие", - сказал Карасев.

"По словам Бузакки, у нас очень хороший уровень, нам нужно подтвердить его во всех матчах до зимы, которые надо отсудить на суперуровне. Значит, до зимы мы должны отработать все просто четко", - добавил арбитр.

По его словам, его бригада должна отработать все матчи на своем уровне. "У нас сейчас одна задача: все турниры - будь это чемпионат России, еврокубки или игры сборных - мы должны отсудить на своем хорошем уровне, без шараханий в сторону и ошибок, которые будоражат общественность", - заключил собеседник ТАСС.

Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее Карасев отработал два дерби - между "Динамо" и "Спартаком" (2:2), а также между ЦСКА и "Локомотивом" (1:3) - в первых турах чемпионата России. В последние годы он является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах. С 2008 года он обслуживает матчи российского первенства, в 2016 году работал на играх чемпионата Европы во Франции, а также на футбольном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В этом году россиянин обслуживал встречи молодежного мирового первенства в Южной Корее и регулярно работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.