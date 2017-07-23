Боккетти: "Спартаку" не стоит переживать, если команда продолжит играть так, как с "Уфой"

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" не стоит переживать, если команда продолжит демонстрировать такой же футбол, как в матче с "Уфой". Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Сальваторе Боккетти.

Встреча второго тура чемпионата России между "Уфой" и "Спартаком" завершилась со счетом 0:0. В первом туре действующие чемпионы страны сыграли вничью с "Динамо" (2:2).

"Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы смотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня", - считает Боккетти.

В "Спартаке" дебютировал сербский правый защитник Марко Петкович. "Он (Петкович) очень хорошо играл, это его первая игра, но ему нужны время и наша поддержка. У нас были моменты, но в следующих матчах все будет хорошо", - уверен Боккетти.

"Уфа" поднялась на четвертое место в турнирной таблице с четырьмя очками. "Спартак" сохранил восьмую строчку (2 очка). В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", "Спартак" 31 июля примет "Краснодар".