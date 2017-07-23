Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Живоглядов: перед "Уфой" не стоит задачи быть в восьмерке по итогам чемпионата России

Спорт
23 июля, 18:07 UTC+3 УФА УФА 23, июля. /ТАСС

В воскресенье "Уфа" дома сыграла вничью со счетом 0:0 со "Спартаком" в матче второго тура

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Перед футбольным клубом "Уфа" не стоит конкретной задачи попасть в первую восьмерку в турнирной таблице по итогам чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал защитник клуба Дмитрий Живоглядов.

В воскресенье "Уфа" дома сыграла вничью со счетом 0:0 с московским "Спартаком" в матче второго тура чемпионата России.

Смотрите также

"Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче второго тура РФПЛ

"Сегодня могли выиграть обе команды, поэтому это потеря очков для нас и для них. Особенного настроя не было, выходили как на обычный матч - играть на победу. Нам есть к чему стремиться, двигаемся дальше", - сказал Живоглядов.

"Пока прошло две игры, и рано оценивать наше турнирное положение, - продолжил защитник уфимцев. - Будет хорошо, если будем там же после 15-17 туров. Мы стремимся побеждать в каждой игре, и конкретной задачи быть в восьмерке по итогам сезона перед нами нет".

"В это время года в Уфе всегда такая погода, так что все нормально. Дышалось сегодня не очень, но обе команды были в равных условиях", - добавил Живоглядов.

В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествий
3
Спецпредставитель США по Украине назвал конфликт в Донбассе "горячей войной"
4
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
5
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
6
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
7
Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама