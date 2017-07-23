Живоглядов: перед "Уфой" не стоит задачи быть в восьмерке по итогам чемпионата России

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Перед футбольным клубом "Уфа" не стоит конкретной задачи попасть в первую восьмерку в турнирной таблице по итогам чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал защитник клуба Дмитрий Живоглядов.

В воскресенье "Уфа" дома сыграла вничью со счетом 0:0 с московским "Спартаком" в матче второго тура чемпионата России.

"Сегодня могли выиграть обе команды, поэтому это потеря очков для нас и для них. Особенного настроя не было, выходили как на обычный матч - играть на победу. Нам есть к чему стремиться, двигаемся дальше", - сказал Живоглядов.

"Пока прошло две игры, и рано оценивать наше турнирное положение, - продолжил защитник уфимцев. - Будет хорошо, если будем там же после 15-17 туров. Мы стремимся побеждать в каждой игре, и конкретной задачи быть в восьмерке по итогам сезона перед нами нет".

"В это время года в Уфе всегда такая погода, так что все нормально. Дышалось сегодня не очень, но обе команды были в равных условиях", - добавил Живоглядов.

В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".