Живоглядов: перед "Уфой" не стоит задачи быть в восьмерке по итогам чемпионата России

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УФА, 23 июля. /ТАСС/. Перед футбольным клубом "Уфа" не стоит конкретной задачи попасть в первую восьмерку в турнирной таблице по итогам чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал защитник клуба Дмитрий Живоглядов.
В воскресенье "Уфа" дома сыграла вничью со счетом 0:0 с московским "Спартаком" в матче второго тура чемпионата России.
"Сегодня могли выиграть обе команды, поэтому это потеря очков для нас и для них. Особенного настроя не было, выходили как на обычный матч - играть на победу. Нам есть к чему стремиться, двигаемся дальше", - сказал Живоглядов.
"Пока прошло две игры, и рано оценивать наше турнирное положение, - продолжил защитник уфимцев. - Будет хорошо, если будем там же после 15-17 туров. Мы стремимся побеждать в каждой игре, и конкретной задачи быть в восьмерке по итогам сезона перед нами нет".
"В это время года в Уфе всегда такая погода, так что все нормально. Дышалось сегодня не очень, но обе команды были в равных условиях", - добавил Живоглядов.
В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".