Шпажистка Гудкова вышла в полуфинал ЧМ по фехтованию и гарантировала медаль

ТАСС, 23 июля. Шпажистка Татьяна Гудкова вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, тем самым гарантировав сборной России минимум бронзовую медаль. Турнир проходит в немецком Лейпциге.

В четвертьфинале россиянка победила соотечественницу Виолетту Колобову со счетом 15:11. В полуфинале Гудкова встретится с эстонкой Юлией Беляевой.

Завершила выступление на турнире еще одна россиянка - Татьяна Логунова. Она в 1/4 финала уступила украинке Елене Кривицкой (11:15).

Финал в соревнованиях шпажисток пройдет позднее в воскресенье.