Польский шахматист Войташек стал победителем супертурнира в Дортмунде

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ТАСС, 23 июля. Польский шахматист Радослав Войташек выиграл супертурнир в Дортмунде. В партии заключительного тура он победил немца Ливиу-Дитера Нисипяну.
Россиянин Владимир Федосеев выиграл у китайца Вана Юэ, француз Максим Вашье-Лаграв - у Дмитрия Андрейкина, Владимир Крамник - у немца Маттиаса Блюбаума.
Войташек набрал 4,5 очка. Далее в турнирной таблице идут Федосеев, Вашье-Лаграв (по 4), Крамник (3,5), Блюбаум, Андрейкин, Ван Юэ, Нисипяну (по 3).
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень - в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, который год назад поделил второе место, уступив лидерство Вашье- Лаграву.