Китаец Сунь Ян завоевал золото ЧМ в плавании на 400 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 23 июля /ТАСС/. Китайский пловец Сунь Ян завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Он показал время 3 минуты 41,28 секунды.
Второе место занял австралиец Мак Хортон (3.43,85), третье - итальянец Габриэль Детти (3.43,93).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.