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Россиянин Седов не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 50 м баттерфляем

Спорт
23 июля, 19:14 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 23, июля. /ТАСС

С первым временем в финал вышел американец Калеб Дрессел

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БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Седов не сумел выйти в финал на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Он показал 16-е время с результатом 23,72 секунды. С первым временем в финал вышел американец Калеб Дрессел (22,76). Второй результат у украинца Андрея Говорова (22,77), третий - у бразильца Николаса Сантоса (22,84).

Финал в плавании баттерфляем на 50 м у мужчин пройдет 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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