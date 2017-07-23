Россиянин Седов не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 50 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Седов не сумел выйти в финал на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Он показал 16-е время с результатом 23,72 секунды. С первым временем в финал вышел американец Калеб Дрессел (22,76). Второй результат у украинца Андрея Говорова (22,77), третий - у бразильца Николаса Сантоса (22,84).

Финал в плавании баттерфляем на 50 м у мужчин пройдет 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.